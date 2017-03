Pela primeira vez na história, os policiais militares do Espírito Santo são impedidos de trabalhar porque suas mães e esposas barraram os portões dos quartéis, para reivindicar melhores condições de trabalho para os seus filhos e maridos. Os policiais militares são importantes na prestação do serviço público à população. Arriscam suas vidas para defender a vida de cidadãos que, na maioria das vezes, nem conhecem. O fato é que a imagem psicológica que foi passada à população capixaba é a de “um bando de homens fardados escondendo-se na barra das saias das suas mamães”.

“Regressão” termo criado por Sigmund Freud para definir um tipo de fuga da realidade. O psiquismo humano não dando conta dos conflitos com o mundo objetivo, acaba por assumir uma das fases psicológicas anteriores.

Isso não acontece só com os policiais militares, mas, com todos nós quando passamos por momentos de profundos conflitos e assumimos comportamentos da infância, ou do momento em que nos sentíamos protegidos.

Um paciente, me disse, certa feita, que no primeiro casamento fora surpreendido com a decisão da então esposa de separar-se, a primeira cena que lhe veio à mente foi o colo da sua mãe, ou seja, de ficar protegido por trás da barra da saia da mãe.

Quando nos sentimos magoados por alguém, choramos, paramos de conversar com a pessoa e às vezes até nos vingamos, isso é “birra”, ou seja voltamos à infância, ou seja, regressão.

É importante observarmos a regressão em nós, pois essa fuga representa imaturidade psicológica, desconhecimento de nós mesmos. Ficamos envergonhados e, por isso, sofremos.

À medida que essas observações são analisadas vamos vencendo essas fugas, por isso é importante fazer análise com um psicanalista, assim a vida se torna mais leve.

Voltar ao passado nos leva à depressão e viver no futuro tem como consequência o transtorno da ansiedade, por isso busquemos viver o presente, que é único tempo real, viver no passado ou no futuro é delirar.