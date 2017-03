Relaxamento, dia de beleza e dança no Dia da Mulher

Por Glenda Machado em 7 de março de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Para comemorar o dia internacional da mulher, 8 de março, a prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (SETAC) e do Conselho Municipal dos Direitos da mulher (CMDM) realiza nesta quarta-feira, um evento destinado a elas. A comemoração acontece no Centro de Convivência para Idosos, localizado no bairro Coroado, a partir das 14h.

O evento é destinado às mulheres participantes do espaço, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Kubitschek, Centro Dia, Centro de Apoio a Mulher, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Guarapari e Recanto dos Idosos.

Os participantes irão desenvolver atividades de relaxamento, dança, dia da beleza, oficina de origami, palestra sobre saúde da mulher e outras atividades.

O evento conta com a parceria do Instituto Embelleze e da Maria Pina.

Com informações da Prefeitura de Guarapari