Rematrícula na rede municipal de Guarapari começa hoje (31)

Por Gabriely Sant'Ana em 31 de outubro de 2016 / Destaque, Educação

Atenção, pais de alunos da rede municipal de Guarapari. Começa nesta segunda-feira (31), o período de rematrículas e remanejamentos das escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil. O passo a passo dos procedimentos está nas Portarias nº 014 e 016/2016, divulgadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Nos dois níveis de ensino, os pedidos de rematrícula devem ser feitos pelos pais ou responsáveis na secretaria da própria escola até o dia 9 de novembro. O remanejamento (transferência para outra escola da rede), por sua vez, deve ser solicitado na escola de origem, junto com uma cópia de comprovante de residência. A Semed destaca que o processo só é realizado após a confirmação da existência da vaga na escola pretendida.

Já o Dia “C”, de cadastramento de alunos a partir de 6 anos que não estão matriculadas na rede acontece em 12 e 13 de dezembro. Para formalizar o cadastro, é preciso apresentar certidão de nascimento, comprovante de residência original e comprovante de escolaridade, histórico escolar ou declaração, se houver.

Segundo a Portaria nº 016/2016 da Semed, os alunos concludentes da Educação Infantil (Pré II) terão suas vagas garantidas no Ensino Fundamental da Rede Municipal, sendo necessário fazer o cadastro de remanejamento na escola em que está matriculado.

Confira as portarias da Semed que dispõem sobre as rematrículas do Ensino Fundamental aqui e da Educação Infantil aqui.