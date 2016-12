Remoção de poste deixa semáforos sem funcionar no Centro de Guarapari

Por Marcos Siqueira em 5 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Para dar prosseguimento às obras de revitalização do canal de Guarapari, equipes da EDP Escelsa e da construtora responsável realizaram o remanejamento de alguns postes do local para ligar a Avenida Pedro Ramos à Ponte. Esse procedimento acabou deixando os semáforos apagados ou piscando em amarelo, o que complicou a travessia dos pedestres.

As estudantes Karina Alves e Carol de Souza, ambas de 17 anos, precisaram correr para não serem atropeladas por um carro que não parou para elas. Segundo Karina, os motoristas demoram dar passagem. “Quando o sinal está funcionando é bem tranquilo atravessar aqui, mas hoje está difícil. Se tivesse um guarda de trânsito seria ótimo”.

O engenheiro de uma das empresas que executam a obra, Jorge Luiz, informou que a retirada do poste foi necessária para dar continuidade aos trabalhos e que o serviço foi autorizado pela prefeitura, já que o poste sustenta uma câmera de videomonitoramento. Ontem o fluxo de veículos foi desviado por dentro do Centro para evitar acidentes. Hoje o desvio não é mais necessário.

A EDP informou que a obra foi contratada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) e “está sendo realizada a migração da rede elétrica para a avenida Pedro Ramos, obra dentro do projeto de expansão do canal de Guarapari”.

Procuramos o DER e a prefeitura, mas até a publicação desta matéria não tivemos retorno.