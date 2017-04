Representantes da feira que pegou fogo afirmam que têm todos os alvarás e que vão ajudar os comerciantes

Por João Thomazelli em 19 de abril de 2017 / Sem categoria

Na tarde desta quarta-feira representantes da feira que pegou fogo na Praia do Morro concederam entrevista para esclarecer alguns fatos sobre a situação das licenças de funcionamento do centro comercial. Eles garantiram também que farão o possível para ajudar os expositores a retomarem as atividades.

Guilherme Tarcísio, contador da empresa que gerencia a feira, garantiu que todas as licenças do Shopping Praia do Morro estão em dia. “A feira funciona há 17 anos e sempre trabalhou com as licenças em dia. Tanto o alvará de licença da prefeitura como do Corpo de Bombeiros estão em processo da renovação anual. Todos os anos renovamos as licenças como manda a lei e este não foi diferente. ”, explicou.

Sobre um possível impasse com a liberação do Corpo de Bombeiros, o contador esclareceu que durante a vistoria, foram verificadas instalações elétricas fora do que é exigido pelos militares para expedir a licença de funcionamento. “Mas nós contratamos um engenheiro elétrico que cumpriu com todas as exigências dos Bombeiros. Na última semana entregamos o projeto assinado pelo engenheiro no batalhão e estávamos esperando a visita técnica para confirmar os ajustes”, disse Tarcísio.

O Corpo de Bombeiros confirmou que o processo de renovação da licença estava em progresso e que estava pendente apenas a visita para comprovar que os reparos haviam sido feitos. “O relatório está com os bombeiros. Fizemos tudo que eles pediram. Além disso, todos os dias quando a feira fecha o vigia desliga a chave geral justamente para evitar que tenha corrente elétrica durante a noite”, explicou Ronaldo Cardoso, gerente do centro comercial.

Os dois representantes explicaram que o dono da feira, Ivan Lousada, entrou em choque quando soube do incêndio e foi medicado. Por determinação do médico, ele não compareceu à entrevista, mas que nos próximos dias se reunirá com os feirantes para discutir as formas de compensação.

Ajuda para os comerciantes

Durante a entrevista os representantes da feira afirmaram que estão estudando formas de ajudar os expositores a recomeçarem os negócios.

“Sabemos que muitos perderam tudo neste incêndio e estamos analisando formas de poder compensar as perdas. Ainda não podemos dar detalhes, pois não há nada definido. Provavelmente amanhã vamos nos reunir com os comerciantes e apresentar a proposta”, disse Guilherme.