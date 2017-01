Réveillon na Pedreira: 15 horas de festa Ipnotyca

A festa Ipnotyca promete agitar a chegada do ano novo com 12 atrações nacionais e internacionais na Pedreira. Além de decoração temática e queima de fogos, muitas surpresas prometem tornar a noite da virada inesquecível com 15 horas de som.

Um dos maiores destaques da música eletrônica no cenário nacional já confirmou presença. O DJ Chapeleiro, muito aguardado em terras capixabas, traz sua batida eletrizante que mistura Prog Trance, Techno e a parte melódica indiana, em um estilo batizado por ele como “Brutal Bass”.

Quem também promete agitar a galera é Paulo Vilela, a mente por trás do projeto “Vegas”, um live act de Trance Progressivo com fortes linhas de baixo, vocais psicodélicos, arranjos de bateria e guitarra. Uma viagem entre sonoridades melódicas e timbres mais pesados.

E a programação não para por aí. Uma atração internacional invade a festa: o português Xangaii, que lidera o Paranormal Attack. Em seu álbum “Phenomenon”, ele mistura diferentes sons, incluindo rock, pop, hard-electro e até música clássica. E você: já garantiu o seu ingresso?

Atrações Confirmadas:

➜ CHAPELEIRO

➜ VEGAS

➜ PARANORMAL ATTACK

➜ PERPLEX

➜ PURA VIDA

➜ VERMONT

➜ 8THSIN

➜ CADU CATRINCK

➜ BRUNO PIETRO

➜ MAIKE DANGER

➜ EDJIE

➜ ANONYMOUS