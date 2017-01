Réveillon Pacha Ibiza hoje no Multiplace Mais

Réveillon Pacha, a melhor festa do Brasil! Assim será a festa da virada no Multiplace Mais. Duas grandes atrações para dar boas vindas a 2017: Vintage Culture e Illusionize. Em uma balada all inclusive com gastronomia internacional, bebidas premium e um espetáculo de luz, cores e imagens em painéis de Led. O mesmo sistema de som utilizado nas edições do Rock In Rio aqui em Guarapari.

Originária de Ibiza, na Espanha, a “Pacha” é uma das mais famosas marcas de entretenimento do mundo. Referência no segmento de música eletrônica, ela tem foco na housemusic. A festa também se destaca por oferecer no lineup DJ’s renomados. Encabeçam a lista, nomes como David Guetta, Bob Sinclar e Erick Morillo. Além da versão itinerante, a marca também conta com casas noturnas na Espanha, Nova Iorque, Londres, Dubai, Sidney…

O público capixaba já teve a oportunidade de conhecer algumas edições da “Pacha Ibiza”. E agora, a Entreter, que assina as principais produções de música eletrônica no Espírito Santo, traz esse sucesso para um réveillon com padrões internacionais em Guarapari. E, o melhor, com vista para o mar.

Atrações:

Main Stage

♦ Vintage Culture

♦ Illusionize

♦ Atração internacional

♦ Ricci

♦ Jess Benevides

Marítimo

♦ Re Dupre

♦ Devochka

♦ Groove delight

♦ Kill

♦ Reoli B2B Leandro Moreira

♦ The Doctor