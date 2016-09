Ribeirinhos e comunidade local fazem descida ecológica para limpar o Rio Una

Por Glenda Machado em 28 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari, Meio Ambiente

Voluntários percorreram o rio até a sua foz na Praia de Santa Mônica.

Um grupo de voluntários participou no último domingo (28) da 12ª descida ecológica do Rio Una. A comunidade se reuniu no Trevo de Setiba e passaram a manhã fazendo a limpeza do rio até o mar, onde o rio deságua.

“A gente tem uma identidade com esse rio e por gostar de pescar, de curtir a natureza, eu acho que tem tudo a ver participar e colaborar realmente com a preservação do rio batalha”, afirmou um voluntário.

E com o envolvimento de todos, a descida ficou ainda melhor. Bombeiros, comerciantes, crianças da escola Celita Bastos encheram as margens do Rio Una, em uma mistura de festa de preservação.

Foram quase 200 quilos de lixo recolhido. O que é uma satisfação para o organizador do evento. “É uma tradição que ajuda o rio a ficar melhor. Já que não contamos com o incentivo público para a despoluição do Rio, fico cada dia mais feliz com a conscientização da população local que tem depositado menos lixo por aqui”, esclareceu Salustiano.

Além desse trabalho, Salustiano desenvolve uma ação de conscientização ambiental com as crianças da escola Celita Bastos. Juntando a criatividade e os dons artísticos da garotada são produzidos cartazes com um verdadeiro grito de socorro do Rio.

“Isso aqui é uma emoção pra gente. A gente vê a natureza de perto e a dedicação que a gente tem com ela. O trabalho que a gente faz no percurso , o recolhimento de garrafas pets, isopores podres, e algumas coisas mais que a gente acaba encontrando”, completou

E para o ano que vem tem mais novidade. É que agora, além da descida ecológica, vai acontecer uma grande caminhada. “Vai ser um evento musical, cultural e de despertamento ambiental para todos aqueles que querem dar voz ao Rio”. Finalizou Salu.