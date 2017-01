Rio Me pela primeira vez no Estado! Verão é no Mais.

A festa eletrônica que é sucesso no Rio de Janeiro chega pela primeira vez no estado. O Multiplace Mais traz Rio Me com Kolombo, Touch Talk, Fran Bortolossi e Nana Torres. Conhecida também como “Rio Movimento Eletrônico”, surgiu em 2013. Hoje é referência em qualidade, público e inovação. E hoje será a sua vez de curtir essa balada no melhor do verão de Guarapari.

Conheça um pouco sobre os DJ´s

KOLOMBO

Olivier Grégoire conhecido como Kolombo cresceu na cidade de Namur, no sul da Bélgica e vem produzindo música eletrônica desde 2001, mas isso demorou algum tempo para despontar no cenário internacional e alcançar o patamar dos grandes.

Sua primeira aparição no cenário internacional foi através da King Kong records (gravadora de Sharam Jay) onde produziu inúmeros releases de electro house com seu parceiro Djerom, utilizando o nome de Loulou Players. A dupla remixou nomes como Darren Emerson, Joachim Garraud, Zoo Brasil, John Acquaviva e Remo feat Cheleonis R Jones, e se tornou um duo de extrema relevância no cenário da música eletrônica na Bélgica, tocando nas maiores raves e nos mais importantes festivais. Mais tarde, Olivier fundou sua própria gravadora, chamada Loulou records e nesse momento sentiu que precisava começar a produzir sozinho, e criou o nome de Kolombo.

Em um lado mais deep, Kolombo se juntou com o também belga, DJ veterano da House music Geoffroy (Hi–Phen, Suicide, SSR), como também com Mugwump onde lançou pela Mood Music, Misericord (gravadora de Ewan Pearsonl), Disco45 (gravadora de Rob Mello) e também na famosa Kompakt.

O futuro parece brilhante para Kolombo, para isso basta ver seus recentes lançamentos na Kompakt ao lado de Michael Mayer, na Noir, remixando músicas de calibre como Lucky Star ao lado de Solomun e Hot Since 82, ou sendo indicado por Phonique em lançamentos mundiais.

NANA TORRES

Destaque do Rio de Janeiro, a DJ Nana Torres é residente da festa Rio ME e traz para a pista de dança um toque de personalidade. Foi ganhadora da categoria “DJ revelação de 2012” pelo Rio Music Conference, ganhando o prêmio em 2013, e em seguida partiu para sua primeira turnê pela Europa por cinco países. Trabalhando em estúdio ao lado de Ali Love, Glen, Clique | Clique, Erik Christiansen, Vitor Munhoz e outros, são faixas que prometem manter a mesma qualidade de seus sets.

FRAN BORTOLOSSI

O Sul do Brasil é um local privilegiado para os fãs da música eletrônica: clubes, festivais e uma cultura que na última década se fortaleceu muito compõem um cenário rico e em franco crescimento – e é dele que o gaúcho Fran Bortolossi surge como um dos mais talentosos protagonistas.

Fran começou a tocar no ano de 2006 na Serra Gaúcha, após uma infância cercada por música: sua mãe é pianista e desde cedo influenciou o filho a entender aquilo que aos poucos foi se revelando sua grande paixão. Em 2009 o DJ passou a fazer festas com a música que ele e seus amigos curtiam e desta inciativa nasceu a COLOURS, festa itinerante que já teve mais de 40 edições entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e que hoje é uma referência nacional em produção .

TOUCHTALK

Original, versátil e contemporâneo: o projeto TouchTalk é formado por dois talentosos produtores brasileiros que ao decorrer de suas carreiras decidiram se unir para criarem juntos novas ideias em formato de música. Suas produções são o peso da sua marca, facilmente reconhecida e aceita pelo público.

Djs desde 2004 , Gabriel e Estevão se conheceram em 2009 , onde deram inicio em suas produções. Recebendo ótimos feedbacks por vários admiradores do estilo, passaram a aumentar o ritmo das produções, e em 2012 unificaram a dupla “Truati & Gabriel Castro” no projeto TouchTalk. A aceitação se reflete em sucessos como : “Got to Go” presente a mais de meses no topo de vendas da gravadora Zero Eleven (dos DJ’s e produtores Gabe, V.O.R, e Thomaz Krauze). A música também esteve durante um mês do top geral na categoria Tech-House.

Freaking” foi o primeiro release de 2015 pela norte americana Incorrect Music, gravadora referencia em musica underground com base em Chicago, tendo lançado artistas como: Solomum, Hot Since82, Vanilla Ace, Ramon Tapia, Lutzenkirchen, Whebba entre outros. Em menos de dez dias após o lançamento, Freakin” já se encontra no ranking de vendas no gênero Tech-house, e despertou atenção de artistas como Luigi Rocca e Marco Lys, onde ambos utilizaram em seus charts recentes. Esta é apenas uma mostra do que a dupla prepara para o ano de 2015.

Artistas como Amine Edge & Dance, Booka Shade, Kolombo, Joyce Muniz, Kyle Watson , Du Serena, Gabe, ,Luigi Rocca, Marco Lys, Vintage Culture, Matt Fear, Marcello V.O.R entre outros, dão suporte a dupla utilizando suas musicas em seus dj sets e podcasts ao redor do globo.

Donos de um vasto repertorio musical que semanalmente se renova, Touchtalk possui uma proposta inovadora de live set, procurando constantemente trazer novas ideias em suas apresentações. Diante das fortes referências que os influenciam e os admiram, é possível imaginar o futuro promissor desses talentos que passam de revelação nacional a headline dos principais eventos do país.