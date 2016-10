Risco de temporal no município nesta terça-feira, diz instituto.

Áreas de instabilidade associadas à circulação dos ventos em níveis médios da atmosfera irá favorecer a formação de nuvens muito carregadas sobre a Região Sudeste ao longo da semana. Segundo o Instituto Climatempo, a partir da tarde desta terça-feira (04) as nuvens ficam mais carregadas sobre o Espírito Santo. Entre a tarde de terça e a madrugada de quarta a região de Guarapari deve ser atingida por chuvas fortes e volumosas.

Para o Instituto Climatempo, o começo da recuperação da seca no ES parece estar chegando. As previsões são animadoras e indicam chuva para a primavera 2016 e para o verão de 2017. A condição mais favorável para a fartura de chuva é a formação do fenômeno ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul – que propicia chuva em grandes volumes para a Região Sudeste.

Porém, as grandes áreas de chuva de uma ZCAS não caem no mesmo lugar de um ano para outro. Existe uma variabilidade espacial sobre a Região Sudeste, de modo que em alguns anos a chuva cai com mais força na metade centro-sul Sudeste, privilegiando São Paulo, o centro-sul de Minas e do Rio de Janeiro, e em outros anos, a chuva mais intensa ocorre sobre a metade centro-norte favorecendo o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo.

O que se espera é que mais frentes frias passem pelo Espírito Santo e pelo norte mineiro em outubro e que uma situação de convergência de umidade e chuvas frequentes já ocorra sobre o Sudeste em novembro.