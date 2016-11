Rodosol solicita reajuste do pedágio à agência reguladora

Por Marcos Siqueira em 22 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A Rodosol, concessionária que administra a Rodovia do Sol (ES-060), principal ligação entre Guarapari e Vitória, confirmou que solicitou o reajuste da tarifa dos pedágios localizados na Praia do Sol e Enseada do Sua (3° Ponte). De acordo com a empresa, o aumento está previsto no contrato de concessão.

Segundo a assessoria da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), que fiscaliza o contrato assinado entre a Rodosol e o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), o pedido está sendo analisado pela instituição e o resultado só será divulgado em dezembro. A ARSP informou ainda que, o resultado da avaliação pode ser a permanência do valor.

Caso haja reajuste, a nova tarifa entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2017. Nenhuma das partes informou o valor solicitado e o motivo do pedido. Atualmente o pedágio de Guarapari custa R$ 8,50 para carros de passeios e R$ 4,25 para motos. Já na 3º Ponte, o motorista de carro de passeio paga R$ 0,95 e motociclistas R$ 0,45.

Entre setembro e outubro deste ano o valor chegou a ser reduzido em Guarapari devido a um pedido do Ministério Público. A Liminar foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo 44 dias depois, retornando a tarifa antiga. Entenda o caso no link abaixo.