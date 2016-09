Rodosol tem 48h para reduzir tarifa do pedágio em Guarapari

A Justiça Estadual suspendeu a cobrança integral no pedágio na Rodovia do Sol em Guarapari. É o que consta na liminar concedida na tarde de hoje. Ainda dá o prazo de 48h para que a concessionária da Rodosol e Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado cumpram a determinação judicial.

A decisão é em resposta à ação proposta pela 35 Promotoria de Defesa do Consumidor e da 1 Promotoria de Justiça Cível de Guarapari. Elas pedem a redução da tarifa que hoje está em R$ 8,50. A ideia é que fosse reduzida ao preço da manutenção da via como aconteceu com o pedágio da Terceira Ponte em Vitória.

Amanhã, você confere reportagem completa.

Com informações MPES.