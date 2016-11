Rodovia do Sol já fez cinco vítimas no bairro Condados

Por Glenda Machado em 5 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Uma rodovia pode trazer desenvolvimento, acesso a transporte público e garantir o direito das pessoas de ir e vir para qualquer lugar. Por outro lado, se a rodovia não for planejada, com base em estudos que garantem a segurança, ela pode não funcionar. Segundo moradores do bairro Condados, em Guarapari, esse é o caso de Rodovia do Sol que passa exatamente no meio da comunidade. Atravessar a via para eles é quase impossível e muito perigoso. Só neste ano já foram cinco acidentes.

Para Edneia Lucas o local tem um fluxo grande de pessoas e oferece risco para crianças pois é o único acesso para muitas que estudam na creche e também na escola. “Muitas mães estão esperando seus filhos do lado de lá para vir para suas casas que ficam desse lado do bairro. O lugar mais próximo para gente é por aqui mesmo. Dar a volta e descer pela entrada principal é desgastante e difícil para quem tem criança. Acho que deveriam fazer uma passarela aqui”.

Já Jackson Pereira Rodrigues diz que se a rodovia fosse sinalizada melhoraria muito. “Acho que poderiam colocar placas, fazer faixa de pedestres aqui ou um quebra-molas”, completou. A Rodovia do Sol foi construída em meados de 2003 e para mitigar os danos causados, a empresa fez algumas melhorias no bairro em contrapartida. Uma série de reuniões foram feitas com a comunidade que sempre questionou o acesso ao bairro. Mas isso nunca saiu do papel.

“Temos projeto e fizemos sugestões na época para que fosse feito um túnel para passagem de pedestres, ciclovia ou até mesmo uma passarela. Mas nenhuma das opções foi executada. Já tivemos mais de cinco acidentes aqui, inclusive com morte. Gostaríamos que fosse feito um estudo para que a melhor solução venha para a nossa região”, disse o morador Mauro Paste.

Segundo a concessionária Rodosol no caso específico do bairro Condados, foi construída uma passagem inferior que garante condição segura de travessia de pedestres. “Esta travessia foi instalada pela RodoSol após ser amplamente discutida e aprovada junto à comunidade. A concessionária também informa que durante o debate com a comunidade para definição da melhor alternativa de travessia, foi excluída a possibilidade de construção de túnel, levando em conta os riscos como assaltos, violência e uso de drogas em seu interior”, disse.

A empresa diz estar aberta à discussões, esclarecimentos e sugestões diretamente com a comunidade.

Ruas com asfalto pela metade

Outra questão que ainda é um problema para a comunidade é a falta de pavimentação asfáltica das ruas do bairro. Em muitas ruas o asfalto é incompleto e vai até a metade. As obras que foram feitas pela prefeitura, na gestão passada, não atendeu boa parte da comunidade. Marcelo José morador há 30 anos de Condados disse que o maior problema do bairro é a falta de asfalto. “Aqui é muito tranquilo. Não tenho o que reclamar do bairro. Mas tenho medo de que essa obra nunca chegue ao fim. Só acredito vendo”, disse.

Os moradores ainda dizem que quando a chuva vêm fica muito difícil para as pessoas transitarem. Algumas linhas de ônibus entram no bairro e fazem a sua rota, mas a falta de ruas pavimentadas faz com que o acesso ao transporte vire uma barreira para quem mora em regiões mais distantes da comunidade.

Em nota a Prefeitura Municipal de Guarapari disse que a Secretaria de Obras já realizou levantamento de ruas não pavimentadas para serem contempladas em uma nova etapa, mas que por conta da crise econômica os repasses de recursos aos municípios por parte do Governo Federal e Estadual sofreram grande redução. “O município segue buscando recursos para novos investimentos na cidade”, disse.