Rodoviária de Guarapari começa a construir cobertura na área de embarque de passageiros

Uma reclamação recorrente dos usuários da Rodoviária de Guarapari (Rodoshopping) é a falta de abrigo nas plataformas de embarque, principalmente em dias de chuva. Mas o problema parece estar com os dias contados. Nesta semana operários começaram a montar a estrutura metálica da cobertura da parte de trás da rodoviária, onde os passageiros embarcam nos ônibus.

A medida foi tomada por iniciativa da empresa, já que no projeto original da rodoviária não há a exigência deste tipo de estrutura. A direção do Rodoshopping foi procurada para comentar sobre a obra, mas os administradores não foram encontrados. A reportagem do Folha da Cidade conseguiu apurar que a a obra deve custar cerca de R$ 140 mil e deve ficar pronta até o Carnaval.