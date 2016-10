Rodoviária pede reajuste na taxa de embarque interestadual e intermunicipal

Por Lívia Rangel em 3 de outubro de 2016 / Destaque, Economia

As passagens interestaduais e intermunicipais podem ficar mais cara. Isso porque a rodoviária pediu reajuste à prefeitura. A taxa do interestadual passaria de R$4,70 para R$ 6,90, um aumento de 46,8%. Já a intermunicipal aumentaria de R$ 0,85 para R$ 1,40, um reajuste de 64,7%.

“Fizemos o pedido desde fevereiro, mas só na reunião da quinta-feira passada que a prefeitura sinalizou estudar a possibilidade como forma de compensar o prejuízo com o descumprimento do contrato já que os embarques dos ônibus intermunicipais continuam sendo fora do terminal”, conta um dos proprietários do Rodoshopping Lucas Nicchio.

De acordo com ele, a empresa fez uma planilha com os cálculos do quanto recebeu até hoje e do quanto deveria ganhar segundo o contrato para chegar à porcentagem pedida. “De acordo com os nossos cálculos, poderíamos pedir até 200% de reajuste. A taxa do interestadual passaria de R$ 4,70 para R$ 12 e a intermunicipal de R$ 0,85 para R$ 2,55”.

No entanto, a rodoviária pediu o que acha justo e viável economicamente para todos. “Se resolver o problema do embarque exclusivo, a gente nem aumenta a taxa do intermunicipal. Hoje, fazemos menos de 100 embarques intermunicipais. Já os interestaduais, fazemos uma média de 300 por dia. E a expectativa para o verão é de fazer mais de 700. Seria uma alternativa”.

Uma passagem para Belo Horizonte, por exemplo, pela viação Gontijo passaria de R$ 113,20 para R$ 115,40. Já pela viação Kaissara, passaria de R$ 111,85 para R$ 114,05. Mas se o destino for Juiz de Fora, por exemplo, a passagem pela Rio Doce, que hoje é R$ 87,19 passaria para R$ 89,39.

A Prefeitura, por meio da assessoria de comunicação, informou que a procuradoria despachou hoje o processo para o gabinete do prefeito Orly Gomes. Para o aumento entrar em vigor, é preciso que seja aprovado pela prefeitura. A assessoria informou que a resposta deve ser divulgada ainda amanhã.