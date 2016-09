Rodoviária: Prefeito e deputado recebem moção de repúdio do Sindiupes

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) protocolou nos dias 30 e 31 de agosto, as moções de repúdio contra o decreto 389/2016 no gabinete do deputado estadual Edson Magalhães e no gabinete do prefeito Orly Gomes. A ação foi definida em assembleia no dia 25 de agosto em protesto à alteração da rota dos ônibus intermunicipais.

“A moção de repúdio é destinada ao atual prefeito que foi quem assinou o decreto para se cumprir o contrato e ao ex-prefeito que foi quem assinou o contrato, ambos responsáveis pelos transtornos que a categoria está sofrendo, pois precisa dos ônibus intermunicipais para trabalhar assim como o Transcol”, disse um dos diretores do Sindiupes, Tiago Mello.

Segundo ele, muitos professores estão chegando atrasados nas escolas por conta da mudança. “Como o ônibus tem que ir até a rodoviária, os profissionais estão perdendo tempo e gastando mais com as passagens com o transporte municipal do terminal até o bairro onde fica a escola. Isso prejudica a rotina das escolas, porque a coordenação ou a diretoria tem que ficar na sala com os alunos até o professor chegar”, explica Tiago.

Diante disso, o sindicato já enviou um ofício explicando a situação à Secretaria Municipal de Educação (Semed). “Muitos professores ficaram com medo do corte de ponto, então desde que começou essa confusão, já oficializamos a situação ao órgão competente. Porque muitos professores que trabalham aqui moram nas cidades vizinhas e vice-versa”.

O OUTRO LADO

O Folha da Cidade entrou em contato com o prefeito Orly Gomes por meio da assessoria de comunicação que informou por meio de nota que “o Ministério Público notificou o município para que cumpra a cláusula de obrigatoriedade do contrato assinado em 2011, que determina que os ônibus intermunicipais e interestaduais devem parar exclusivamente na rodoviária. A favor da população, recentemente a prefeitura obteve êxito na liberação de mais de 10 pontos de desembarque na cidade além da permanência da linha 672 do Transcol. A Prefeitura continua trabalhando dentro da legalidade para atender da melhor forma os usuários”.

A nossa equipe de reportagem também entrou em contato com a assessoria do deputado Edson Magalhães. Mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.