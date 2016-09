Rodoviária reabre mas ônibus intermunicipais não mudam rota

Por Glenda Machado em 30 de setembro de 2016 / Destaque

Líderes do Movimento urbano também prometem retornar as ruas

Com um misto de dúvidas sobre o retorno do funcionamento da Rodoviária na manhã desta sexta-feira (30), junto a falta de informação das próprias empresas sobre o ofício enviado ontem pela Prefeitura Municipal ao Ministério Público, que determina o embarque exclusivo na Rodoshopping, ônibus intermunicipais continuam a fazer seu trajeto normal pela cidade. De acordo com os próprios guichês das empresas: Alvorada, Planeta e Sudeste, nenhuma delas recebeu notificação para que o embarque e desembarque de pessoas retornasse de forma exclusiva no Terminal Rodoviário.

O novo acordo diz que a Rodoviária poderá operar desde que abra dois pontos de embarque nas extremidades da cidade, sendo um em Setiba e outro em Meaípe. O que ainda não é suficiente para a população. Como é o caso da moradora do bairro Santa Mônica, Joseli da Silva souza. Com passagem comprada para o Rio de Janeiro, ela teve que acordar 6 horas da manhã para pegar o ônibus às 7h. “A Rodoviária é ótima, o problema é que eu tenho que madrugar para pegar uma condução até o trevo de Muquiçaba e só depois pegar um ônibus até o terminal de embarque”, disse. Ela ainda questiona que faltam linhas de ônibus para fazer esse trajeto.

Segundo o Secretário de Comunicação da Prefeitura o embarque exclusivo na rodoviária ainda será decidido pela justiça. “Nós conseguimos fazer um acordo acerca do retorno das atividades da Rodoviária. Sobre o embarque exclusivo é uma questão judicial que temos que aguardar”, disse Marcelo Paranhos. Já para o diretor da Rodoshopping, Luiz Nicchio, empresas que abriram seus “terminais” estão fazendo isso ilegalmente. “Não se abre uma rodoviária do dia para a noite, será que eles têm alvará de funcionamento? A passagem aqui para Vitória é R$8,55 já no Centro e Muquiçaba eles estão cobrando R$12,40. Pegar ônibus na rodoviária é mais barato. Isso só interessa aos proprietários das empresas de ônibus”, reclamou.

Ainda segundo o empresário, as empresas estão sendo notificadas agora pela manhã. “A fiscalização está pedindo o alvará de funcionamento das empresas de ônibus. Eu acho que quem abre uma rodoviária clandestina é considerado bandido um fora da lei”. Além dos 11 pontos de desembarque estipulados no decreto 428/2016 a liminar revogou apenas o decreto anterior, o 389/16 que dispõe sobre o embarque e desembarque exclusivo na Rodoviária.

O que despertou a indignação do Movimento Urbano. Segundo Sebastião Campos, um dos mobilizadores do movimento, foi uma surpresa a revogação do decreto, pois isso passa por cima de uma decisão judicial. “Independente do número do decreto, o município não pode determinar sobre o embarque e desembarque dos ônibus. Se essa questão não mudar vamos ter que ir novamente para as ruas”, prometeu Sebastião.