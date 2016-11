Rodoviários acionam Ministério Público para mediar acordo com empresa de ônibus

Por Marcos Siqueira em 4 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

O Sindicato dos Rodoviários de Guarapari (Sintrovig) se reuniu na tarde de ontem (03) com representantes do Ministério Público do Espírito Santo para tentar uma mediação entre os trabalhadores das empresas que deixarão de operar o transporte público na cidade e a concessionária vencedora. A reunião foi realizada na Promotoria de Justiça de Guarapari.

Segundo o presidente do Sintrovig, Wallace Belmiro Fornaciari, “o Ministério Público explicou que as viações Cidade Saúde, Nova Guarapari e Guarapari possuíam liminar para rodar na cidade, mas os funcionários foram contratados por empresas terceirizadas. Isso desobriga a vencedora de contratar os trabalhadores”.

Entretanto, Wallace contou que a Expresso Lorenzutti se mostrou interessada em absorver parte da mão de obra, de acordo com a demanda.

Procurada para confirmar a informação, a empresa preferiu aguardar o término da negociação com o MP para dar declaração sobre o assunto.