Romanzza: Ideally entrega novo empreendimento

27 de dezembro de 2016

Herdeira da Real Empreendimentos, a Ideally vem a cada ano construindo uma história de sucesso em Guarapari. O capítulo mais recente foi a conclusão do Residencial Romanzza, localizado no coração do Centro de Guarapari. Projetado para trazer conforto e qualidade de vida aos moradores, o edifício está perto de tudo: supermercados, farmácias, praias, shopping, bancos, entre outros serviços de interesse dos moradores.

A entrega das chaves aconteceu no dia 26 de novembro, cinco meses antes do previsto em contrato. “Hoje é um dia muito especial para a Família Ideally. Entregamos o Romanzza após 31 meses de obra. Queria agradecer a Deus, a todos nossos colaboradores que trabalharam incessantemente para isso, agradecer ainda aos corretores e clientes que acreditaram e finalmente minha família pelo suporte”, comemorou Rodolfo Mai, proprietário da construtora.

Em um cenário ainda sob efeitos da crise econômica, o empresário fez questão de levantar os números envolvidos no projeto. “Nessa obra, pagamos aproximadamente R$ 150 mil em taxas à prefeitura. O prédio ainda vai gerar cerca de R$ 500 mil em ITBI e mais de R$ 150 mil em IPTU por ano. Também geramos 102 empregos diretos na obra e 56 indiretos… Fora o que os moradores ainda vão investir, com a compra de eletrodomésticos, móveis, cortinas, fechamento de varandas, boxes, entre outros. Estamos nos empenhando para dar a nossa contribuição para a economia da cidade”, frisou.

O RESIDENCIAL

O Romanzza é composto por 48 apartamentos de três quartos, com metragens que variam de 86 m2 a 166 m2 e vagas de garagem. A área de lazer na cobertura é ampla, com piscinas adulto e infantil, deck molhado, espaço gourmet, playground, salão de festas com cozinha, salão de jogos e banheiros sociais com acessibilidade.

Na entrada da torre, 100% revestida com material de fino acabamento, um elemento se destaca: um pórtico imponente, que parece flutuar à frente da estrutura. Fruto da imaginação e competência da arquiteta Rosana Rosseti. “Como é um prédio próximo do mar, quisemos dar um ar de leveza, integrado à paisagem e com o mínimo de intervenção possível”, explica.

Para quem se encantou com o projeto, a má notícia é que todas as unidades já foram comercializadas. Grande parte desse mérito se deve ao corretor Lucas da Vitória, recordista de vendas do residencial.

“Foram 10 apartamentos vendidos, o primeiro em janeiro de 2015. Tenho cinco anos de experiência no mercado, desses um ano e oito meio é com imobiliária própria e a Ideally tem sido uma grande parceira. É uma construtora com história sólida, comprometida com a qualidade e isso é essencial nas negociações”, complementa.

Já a boa notícia é que a Ideally está com mais lançamentos em vista. Visite o site e conheça os projetos.

www.ideallyconstrutora.com.br

3361-2550

O que os moradores dizem

“Eu já tinha um apartamento na cidade, mas precisava de um maior para passar a temporada junto da família com mais conforto. Conheci a proposta através do corretor e de cara me encantei com a proposta. Estou muito satisfeita com a qualidade apresentada e com o profissionalismo da equipe. Agora fica a expectativa de trazer todos aqui para curtirmos esse lugar maravilhoso.”

Cassia Bittencourt

“Resolvemos comprar o apartamento pela estrutura e qualidade diferenciadas, além da área de lazer que é muito boa. O apartamento ficou perfeito. Agora estamos na contagem regressiva para fazer a mudança.”

Maria Inês Ribeiro Amarante

“Estamos noivos e resolvemos dar o primeiro passo na vida a dois comprando um apartamento. Namoramos o Romanzza por um tempão pelo folheto e foi só alegria desde então. A construtora sempre nos atendeu muito bem e deu liberdade para a gente fazer algumas mudanças. Agora é marcar a data para finalmente nos mudarmos para cá.”

João Paulo Almeida Ribeiro e Luara Igreja Brambati

“Estou muito feliz e satisfeito pela qualidade apresentada até nos mínimos detalhes. O acabamento é realmente o grande diferencial da construtora. Agora eu só invisto em imóveis da Real e Ideally por serem empresas sérias e pelo potencial de valorização.”

Juliano Avelar

“Escolhemos o apartamento pelo padrão e histórico que a empresa já tem em Guarapari. A negociação foi excelente e a equipe muito boa, sempre disposta para dialogar e ouvir nossos pedidos. Optei por um apartamento de fundo, com vista para o Canal. Toda a família está muito feliz com a compra.”

Laudir Cordeiro

“Tivemos a sorte de comprar a última unidade. Inicialmente, a gente queria alugar um apartamento para o verão, mas o corretor disse que tinha um disponível para a compra e nos apresentou. Foi amor à primeira vista.”

Luciano de Oliveira Rosa e Andressa Barreto Nunes

“Fiquei muito surpresa com a entrega antes do prazo. Mostra que é uma empresa formada por pessoas idôneas e muito competentes. Estou muito satisfeita, valeu a pena o investimento.”

Márcia Valeria Coutinho

“Fomos os primeiros compradores, há dois anos e meio. Moramos em Vila Velha e sempre visitamos Guarapari, principalmente no Carnaval e feriados. Foi uma compra além das nossas expectativas: o acabamento, a área de lazer, tudo mostra o carinho da construtora, além é claro da entrega rápida. A Ideally está de parabéns.”

Giovana Tereza e Paulo Andrade Parpaiola