Ronda Policial: duas pessoas são presas na noite dessa quinta-feira (13)

Reportagem: Edna Souza

Na noite desta quinta-feira (13), a Polícia Militar avistou um carro em atitude suspeita no bairro Olaria. Ao fazer a abordagem e verificação dentro do veículo, os policiais encontraram nove pedras de crack, um tablete com mais oito buchas de maconha. O motorista, um rapaz de 24 anos, foi preso. O carona conseguiu fugir.

Já por volta das 22h, um homem de 41 anos, foi detido após assaltar uma jovem na orla da Praia do Morro. Segundo a vítima, ela foi abordada pelo acusado, que teria simulando estar armado. Ele anunciou o assalto e levou seu aparelho celular. A menina teria seguido o indivíduo até uma residência e em seguida acionou a Polícia. Na casa, os policiais prenderam o acusado e recuperaram o celular roubado.

Todos os acusados foram levados para à delegacia de Guarapari.