Rotativo: Devo ou não pagar?

Por Glenda Machado em 26 de março de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Muitas dúvidas ainda circulam sobre o pagamento do Estacionamento Rotativo, em Guarapari. Afinal, temos que pagar para estacionar em uma vaga? Se eu estacionei e não vi nenhum agente, tenho que pagar multa? Um episódio que aconteceu nesta quinta-feira (24) com uma empresária do município, reascendeu essas questões que pairam nas conversas pelas ruas da cidade.

Em sua página pessoal de um rede social, Alesandra Lovati, contou que por volta das 12h40 estacionou seu carro próximo ao Banestes, no Centro. De acordo com ela não havia nenhum agente no momento em que parou na vaga. “Fui a agência bancária e retornei às 13h34, e tinha um ticket para pagar. Até aí, tudo ok. Chamei a agente e ela ao pegar meu ticket disse que o valor era de R$10,00 porque eu teria sido notificada”, relatou em sua rede social.

Mas Alesandra não se contentou com a resposta da agente e se dirigiu ao escritório da Vaga Ativa, onde segundo ela aceitaria pagar o justo por uma hora. “No escritório me informaram que eu era obrigada a pagar, caso contrário meu carro seria multado”, completou.

Buscando pelos seus direitos ela foi ainda mais além e recorreu ao Detran e a Secretaria de Trânsito da Prefeitura Municipal de Guarapari. Para sua surpresa e alívio, Alesandra foi informada que a empresa não tem autonomia de multar e que os usuários pagam se quiserem. “Eles estão trabalhando ilegalmente, fique o recado nós não devemos continuar pagando. Divulguem ou busque informações como eu fiz”, orientou.

Entenda o caso

O Folha da Cidade foi buscar respostas. No final do ano passado, foi criada uma Comissão Especial de Investigação pela Câmara, que pediu pela suspensão do contrato da empresa que opera o rotativo na cidade, em seu relatório final. Além disso, um estudo de viabilidade técnica sobre o serviço, implantado atualmente no Centro, Muquiçaba e Praia do Morro está sendo feito pelas Secretarias de Fiscalização (SEMFIS) e da Fazenda (SEMFA).

Em nota a Prefeitura disse que “até o momento, foram constatadas irregularidades na prestação de serviço, que inclusive acarretaram a suspensão da cobrança do rotativo na Praia do Morro e Muquiçaba. No Centro, não houve suspensão, entretanto, em razão de várias denúncias dos usuários, estão sendo apuradas novas irregularidades que podem comprometer também a autorização para a cobrança no centro da cidade. A empresa não é agente autorizada pelo Detran e nem pelo município para multar. Os valores a serem cobrados são determinados por hora conforme indicados nas placas. Qualquer cobrança diferente é irregular e ilícita, o consumidor pode procurar o Procon e a Secretaria Municipal de Fiscalização para que seja formalizada denúncia escrita e instauração de procedimento para apuração dos fatos. O Estudo de Viabilidade técnica está em fase final”.

A reportagem tentou contato com a direção da empresa Vaga Ativa, mas não conseguiu retorno.