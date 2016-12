Rotativo em Muquiçaba começa nesta quarta-feira (28)

Por Glenda Machado em 27 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A empresa responsável pelo estacionamento rotativo em Guarapari, Vaga Ativa (VGN), já está autorizada a realizar cobrança no bairro Muquiçaba. De acordo com o Secretário de Fiscalização, Danilo Bastos, os serviços de pintura da sinalização e instalação de placas foram feitos e o serviço será implantado a partir desta quarta-feira (27).

“Durante trinta dias realizamos toda a sinalização horizontal e vertical. Agora estamos na etapa da educação e conscientização da população. São ruas comerciais e que foram diagnosticadas no plano de mobilidade com dificuldades em estacionamento.”, explica o secretário de Fiscalização.A empresa também informou que novos agentes foram treinados para atender a demanda do verão de Guarapari. A ampliação já havia sido divulgada em reunião pública realizada no dia 2 de maio na Câmara dos Vereadores.

Outra novidade é que algumas bancas e lojas estão sendo credenciadas para também vender os tíquetes além dos agentes da Vaga Ativa. A medida é uma alternativa proposta aos problemas relatados por alguns motoristas da dificuldade em encontrar os agentes para efetuar o pagamento do tíquete.