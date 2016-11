Rotativo em Muquiçaba pode ser implantado no verão

Por Marcos Siqueira em 29 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A VGN – Vaga Ativa, empresa responsável pelo estacionamento rotativo em Guarapari, deu uma nova previsão para o início da cobrança no bairro Muquiçaba. De acordo com a instituição, os serviços de pintura da sinalização e instalação de placas começam esta semana e devem durar de 15 a 20 dias. Ao final do serviço, será realizada uma semana de conscientização e adaptação para só depois cobrar pelo tempo que os motoristas ficam estacionados.

A empresa também informou que novos agentes estão sendo treinados para atender a demanda do verão de Guarapari, mas não disse quantos profissionais serão contratados. Já o secretário Municipal de Fiscalização, Danilo Bastos, falou que não está confirmada a data de início da operação do sistema. A secretaria aguarda a VGN enviar o projeto que será analisado antes da liberação.

A previsão anterior era de que Muquiçaba receberia o rotativo em agosto. Atualmente, o estacionamento é cobrado em ruas do Centro e de Parque Areia Preta.

Ruas que terão rotativo em Muquiçaba

Av. Jones dos Santos Neves, Rua Santana do Iapó, Rua Santo Antônio, Rua José Araão Jorge, Av. Camilo Gianordoli, Rua Lúcio Maia, Rotatório do Itapemirim, Av. Ewerson de Abreu Sodré, Rua Alexandre Grande Ribeiro, Rua Antônio Lino Bandeira, Rua Batista Gotardo, Av. Francisco Vieira Passos.