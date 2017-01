Roupa Nova apresenta Todo Amor do Mundo este sábado no Mais

Por Gabriely Sant'Ana em 20 de janeiro de 2017 / Cult, Destaque

O Multiplace Mais recebe, no penúltimo final de semana de shows do verão 2017, o Grupo Roupa Nova, que não se apresentava em Guarapari há três anos. Neste sábado, eles trazem a nova turnê, “Todo Amor do Mundo”, onde relembram os seus grandes sucessos, que se tornaram verdadeiros hinos românticos. Afinal, quem nunca ouviu “Whisky a go-go”, “Dona” ou “A viagem”?

Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Paulinho e Serginho são os seis integrantes do grupo, que é a banda brasileira com maior tempo de atividade (36 anos), sem nunca alterar a formação. Nesse período, foram 37 álbuns lançados e mais de 20 milhões de cópias vendidas.

O show “Todo amor do mundo” conta, de forma lúdica, a história de um menino da década de 60 que viveu todas as situações peculiares da época, onde o que ditava o tom da vida eram os sonhos. Da primeira namorada ao sonho de ser um rock star. No desenrolar da história, o público vai se surpreender ao encontrar no personagem, características de cada um dos integrantes da banda.

SERVIÇO:

Roupa Nova – “Todo Amor do Mundo”

Sábado, 21 de janeiro

Multiplace Mais

INGRESSOS:

PISTA 2º lote: R$ 70,00 (meia)

CAMAROTE 2: R$ 120,00 (meia) 2 LOTE

CAMAROTE 1: R$ 800,00 (mesa 04 pessoas)

ONDE COMPRAR:

Loja Soft: Guarapari / Centro. (Em dinheiro ou cartão de crédito)

Loja Maverick’s: Shopping Vitória e Praia do Canto e Shopping Vila Velha. (Somente em dinheiro)

Loja Manga Rosa: Vitória / Shopping Proeng Hall em Jardim da Penha. (Somente em dinheiro)

Bar dos meninos: Vila Velha / Itapoã. (Somente em dinheiro)

Loja Jaklayne Jóias: Serra e Campo Grande. (Em dinheiro ou cartão de crédito)

Loja Itapuã: Cachoeiro. (Somente em dinheiro)

Escritório Brava Eventos. (Em dinheiro)

www.blueticket.com.br

Venda exclusiva para lounges pelo Whatsapp 27 99750-7555, nos horários entre 10h e 20h.