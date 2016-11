Rua é parcialmente liberada no Centro

A Prefeitura de Guarapari solicitou a Vetor Engenharia a liberação de parte da rua Sizenaldo Matos Bourguignon, que fica atrás da Praça Trajano Gonçalves, no canal de Guarapari. A empresa estava ocupando o local com o canteiro de obras para a realização de intervenções no canal.

Entretanto, como as obras estão sendo realizadas no outro lado da ponte, os moradores e comerciantes da região pediram a desocupação do local. Segundo o representante da Vetor, Mauricio Lopes, o canteiro será reduzido até a retomada do serviço no trecho.

O secretário de Turismo Adriani Serpa confirmou que o pedido foi feito pelos moradores e disse que a liberação parcial, além de melhorar o fluxo na região, vai reduzir o impacto no comércio local.