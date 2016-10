Ruas de Alfredo Chaves ganham ciclovia e calçamento

Nove ruas do bairro Ipanema, em Alfredo Chaves, receberam obras de drenagem e pavimentação que serão inauguradas nesta sexta-feira (21), a partir das 17h30, junto com a ciclovia localizada na entrada da cidade pela rodovia Lauro Ferreira Pinto.

O prefeito Roberto Fiorin participará da inauguração e se reunirá com os moradores do bairro para uma confraternização. Além do calçamento as ruas ganharam calçadas cidadãs.

Foram pavimentadas as ruas Arthur Orlandi, José Delfino Guerini, Arnaldo Ferreira Rangel, Pedro Bianchi, Domingos Picoli, Carlos Tobias, Ademilde Brunoro e João Tonani. A Rua Projetada, que liga o bairro ao ‘Morro dos Partelinis’ também recebeu o serviço.

A costureira Joana Pina, 51, ficou contente com a realização da obra. “Não temos mais lama em dias de chuva. A casa também fica mais limpa, livre da poeira que nos atormentava em dias de sol”.

O dinheiro investido foi adquirido pelo município por meio de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Estado. O valor total é de R$ 1.248.899,46.

Ciclovia na entrada da cidade

A primeira cerimônia de inauguração será às 17h30 na ciclovia e no calçadão de 600 metros de extensão, localizados na entrada da cidade pela Rodovia Lauro Ferreira Pinto. O equipamento publicou recebeu o nome do alfredense Augusto Guimarães.

Os R$ 491 mil usados para a construção são de um convênio entre a prefeitura e o Governo Federal.

“É uma obra de grande importância para fomentar a prática de atividades físicas e dar mais segurança à população, além de deixar a entrada principal de nossa cidade ainda mais bonita. Espero que os próximos gestores continuem esse projeto para ampliar o percurso”, destacou Roberto Fiorin.