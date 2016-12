Sábado é dia de fazer arte na praça

Por Marcos Siqueira em 9 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Mais uma fez o Projeto Fênix vai proporcionar mais um dia de atividades envolvendo arte de rua, arte circense e esporte. Tudo isso em um só lugar. Será neste sábado (10), a partir das 16h em Muquiçaba, na Praça Philomeno Ribeiro, a pracinha da Itapemirim.

As atrações são diversas. Vai ter espaço para sarau de poesias e músicas autorais com microfone aberto para quem quiser se apresentar. O público também poderá acompanhar esquetes teatrais e teatro infantil, varal de poesias, grafite desenhado na hora, apresentação de MCs, malabarismo, brincadeiras com palhaços, stand up, danças e manobra de skate.

O evento é realizado pelo projeto Fênix. Segundo os organizadores, o objetivo é promover a interação dos artistas com o público. Como o poder público não contribui financeiramente com os artistas, o projeto busca ajuda de empresários da região para patrocinar as atividades que são totalmente gratuitas.

São parceiros do Fênix o Sinestesia Criatividade Coletiva, Trupe Maratimba, Dançarte, Brasil Contabilidade, Promove7, Academia Pepê Apolo e Veterinária Matilha.

Fazendo arte na praça

Data: 10/12

Local: Praça Philomeno Ribeiro (Muquiçaba)

Horário: 16h

Informações: 27 99855-9160