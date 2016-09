Saiba quem são as finalistas do Garota Turismo

Por Marcos Siqueira em 20 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari

Na noite em que Guarapari comemorou seus 125 anos, o clima foi de muita expectativa e nervosismo para as 40 candidatas que participaram da seletiva do concurso Garota Turismo. Ontem (19), os jurados selecionaram as 23 finalistas que, além da beleza natural, mostraram ter simpatia.

Segundo a organizadora do Concurso, Márcia Barros, seriam selecionadas 20 candidatas. Entretanto, devido a três empates, os jurados decidiram classificar 23 meninas para a final, que será realizada no dia 15 de outubro, na Praça da Paz (Praia do Morro), a partir das 19h.

“Foi muito bom. Tivemos cerca de 300 pessoas acompanhando o desfile e até torcida para as meninas. Os jurados acharam difícil escolher as garotas porque elas são muito bonitas”, avaliou a organizadora.

As finalistas passarão por uma preparação que deve começar no próximo sábado (24). Além de aprender postura e como se portar na passarela, elas estudarão curiosidades sobre a cidade.

O júri foi formado pela modelo Yasmin Alkadome, pelos representantes do segmento de moda Adriana Hallack, Renata Roncato e Willy Carvalho, pelo produtor de eventos Haidar Alkadome e pelo jornalista Vinícius Rangel.

Para a jurada e modelo Yasmin Alkadome, todas as participantes mereciam estar lá. “Gostei da maioria delas. Algumas precisam melhorar apenas a postura, mas isso é questão de tempo. Todas tem grande potencial”. Acostumada a desfilar, Yasmin deu uma dica para que as finalistas. “Elas precisam agir naturalmente e usar uma roupa que valorize o corpo. Além disso, a simpatia e o que está por dentro conta muito mais”.

Voto do público

Na final o público poderá ajudar a escolher a vencedora do Garota Turismo. De acordo com Márcia, a foto de todas as finalistas será publicada no aplicativo Guarapari Guia Turístico e na página da MB Models no Facebook. Esses dois canais receberão os votos populares e as cinco mais votadas terão um ponto de vantagem na grande final.

As finalistas

Blanda Paula Mattos de Souza

Carolina Libardi

Clara Vanessa Serafim

Edilaine Carreiro

Elisa Trovato

Giovana Castelari

Kalliany Correia

Karine Gomes

Laiany Garcia

Lara Cristina Silva

Larissa Chagas

Letícia Lauret Azevedo

Lorena Souza

Loyse Casagrande

Luana Libardi

Luma Palácio

Manuela Gonçalves

Maria Luiza Zandomingo

Mariana Aguiar

Rizia Silva

Suvinay Moor

Thainara Gonçalves Neto

Thays Vendromini