Saldo das chuvas: muro de igreja desaba em Coroado

Apesar de não sofrer com inundações, Guarapari acendeu a luz de alerta após registrar fortes chuvas nesta quinta-feira (15) e que devem continuar ao longo do verão. Isso porque o município conta com pelo menos 50 locais com riscos de desabamento, a maior parte deles em regiões periféricas.

Quem afirma é o responsável pela Defesa Civil municipal, Romildo Scalzer. “Quase todos os bairros de Guarapari têm essas áreas de risco, que nós monitoramos constantemente. A maioria são casas construídas irregularmente, próximo a encostas, por famílias de baixo poder aquisitivo. Os bairros com maior incidência são Camurugi, Concha D’Ostra e Coroado”, enumera.

E foi justamente em Coroado que o muro dos fundos de uma igreja desabou na madrugada desta quinta para sexta (16). Os escombros caíram no quintal da auxiliar de serviços gerais, Marilha Siqueira da Silva, que estava dormindo com o marido e dois filhos. No mesmo terreno, só que na casa de baixo, mora a sogra de Marilha. “A gente acordou com o barulho. Foi um susto muito forte e a gente pensou que a casa estava desmoronando. Felizmente o material só atingiu a área de serviço”, conta a auxiliar.

Ela agora está de mudança para uma casa temporária, até a reforma da casa ser concluída. “O pessoal da igreja veio aqui e se responsabilizou por pagar o aluguel. Eles também vão cuidar da reforma e disseram que vão reforçar a estrutura do muro”.

Árvore caída. Também durante esta madrugada, uma árvore caiu no meio da Avenida Minas Gerais, no bairro Bela Vista. Ela ficava no alto de um barranco e bloqueou a via totalmente, impedindo a passagem de veículos e pedestres. Nenhuma casa foi atingida.

Em caso de desabamento ou deslizamento de terra, ligue para a Defesa Civil de Guarapari. O número é o 9 9953-3193.