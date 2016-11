Santuário de São José de Anchieta abre programação de Natal

As celebrações natalinas no Santuário Nacional de São José de Anchieta já começaram. A programação teve início no último domingo (20), com a tradicional Bênção do Presépio e segue até o dia 08 de janeiro de 2017.

Entre os eventos estão incluídas missas, feira, apresentações culturais, dentre outras atividades. As missas serão celebradas todos os dias, às 19h, e as programações especiais acontecem aos finais de semana.

Neste sábado (26), acontece a abertura da Feira Natalina de Anchieta e apresentações musicais, a partir das 19 horas. Já no domingo (27), às 20 horas, a apresentação cultural fica por conta do Quarteto de Cordas Alceu Camargo da Fames. O quarteto é formado pelo professor Hariton Nathanailidis e por alunos e composto por dois violinos, uma viola e um violoncelo. Em suas apresentações, o grupo abrange diferentes períodos musicais e possibilidades harmônicas.

A programação natalina no Santuário é resultado de uma parceria entre a vice-governadoria do Estado, Secretaria de Estado da Cultura (Secult), Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Confira o calendário de atrações

26/11 (Sábado)

19h – Missa no Santuário

20h – Abertura da Feira Natalina de Anchieta e Praça de Alimentação

27/11 (Domingo)

8h30 – Missa no Santuário

9h30 às 12h – Feira Natalina de Anchieta

10h30 – Missa no Santuário

19h – Missa no Santuário

20h – Apresentação do Quarteto de Cordas Alceu Camargo da Faculdade de Música do Espírito Santo – FAMES

20h30 – Feira Natalina de Anchieta

Praça de Alimentação

Lançamento do portal do Santuário

Campanha “Amigos de Anchieta”

03/12 (Sábado)

19h – Missa no Santuário

20h – Feira Natalina de Anchieta e Praça de Alimentação

04/12 (Domingo)

8h15 – Musical Pe. Anchieta

8h30 – Missa no Santuário

9h30 às 12h – Feira Natalina de Anchieta

10h30 – Missa no Santuário

19h – Missa no Santuário

20h – Apresentação do Coral Nossa Senhora da Penha

20h – Feira Natalina de Anchieta e Praça de Alimentação

11/12 (Domingo)

8h30 – Missa no Santuário

10h15 – Musical Pe. Anchieta

10h30 – Missa no Santuário, após benção das imagens do Menino Jesus, de posse das crianças, para integrar o presépio familiar

19h – Missa no Santuário e Praça de Alimentação

17/12 (Sábado)

19h – Missa no Santuário

Apresentação do Coral Noite Feliz

Praça de Alimentação

18/12 (Domingo)

8h30 – Missa no Santuário

10h30 – Missa no Santuário

18h45 – Musical Pe. Anchieta

19h – Missa no Santuário

Praça de Alimentação

24/12 (Sábado)

19h – Missa da Vigília de Natal

25/12 (Domingo)

10h30 – Missa de Natal

19h – Missa de Natal

31/12 (Sábado)

19h – Missa de Fim de Ano

01/01 (Domingo)

10h30 e 19h – Missa: Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria e Ano Novo

08/01 (Domingo)

8h30 – 10h30 – 19h – Missa Solenidade da Epifania do Senhor