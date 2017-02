Santuário Nacional de Anchieta aberto durante Carnaval

O Santuário Nacional São José de Anchieta, em Anchieta, estará aberto durante todo o carnaval. No período, os visitantes poderão conhecer o museu, a Cela (espaço onde há pertences de São José de Anchieta) e participar das missas.

O Santuário é composto por um conjunto arquitetônico – Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Museu Nacional São José de Anchieta e Cela (quarto do “Apóstolo do Brasil”). No Museu podem ser vistos móveis antigos, peças arqueológicas, roupas e outros grandes objetos de valor religioso e histórico do século XVI. Na Cela de São José de Anchieta se encontra a relíquia de um de seus ossos. O museu é aberto diariamente para visitação, das 8h às 18h.

De acordo com informações da administração do local, haverá missas todas as noites, às 19h, e em alguns dias também haverá pela manhã. Na quarta-feira de Cinzas, as missas serão realizadas às 8h e às 19h.

Horário Funcionamento: 8h às 18h

Horário das Missas de 24/02 a 01/03:

Dia 24/02- 19h

Dia 25/02- 8h e 19h

Dia 26/02- 10h30 e 19h

Dia 27/02- 19h

Dia 28/02- 19h

Dia 01/03- Quarta-feira de Cinzas- 8h e 19h