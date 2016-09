Saúde: conheça as principais propostas dos candidatos a Prefeito de Guarapari

Na Reportagem Especial da edição 146 do Folha da Cidade, nossa reportagem solicitou aos oito candidatos à Prefeitura de Guarapari suas principais propostas para cinco importantes áreas: Saúde, Educação, Turismo, Segurança e Mobilidade.

A cada dia, vamos apresentar as respostas deles para cada uma delas. A primeira é “Saúde”. Compare as respostas e escolha o melhor candidato. Amanhã, você conhece as propostas para a Educação do município.

Fortalecer a atenção básica que tem a função de ir à casa das pessoas e conferir se estão tomando o remédio em dia, seguindo os cuidados recomendados, se estão na época de um novo check-up. Agendamento de consultas através do telefone ou internet. Valorização dos profissionais da saúde. Programa Médicos nos Bairros. Atendimento rápido no UPA. Concluir o Hospital Público Regional.

Construção do Hospital e Maternidade Cidade Saúde, reorganização das equipes da Estratégia Saúde da Família visando garantir atendimento preventivo de saúde à população, Implantação do Centro cirúrgico para pacientes com catarata, viabilização do Centro de Fisioterapia, reestruturação da Central Farmacêutica, viabilização da Central de Ambulância, e melhoria da assistência médica na área Rural.

Atenção integral à saúde da mulher, oferecer aos profissionais treinamentos e capacitação, aprimorar a política de atenção básica com atenção especializada nos bairros, criação do Drº VOLANTE, da SENHA SAUDE que visa desafogar as filas nos postos, Buscar parcerias para viabilizar meios de construir e manter o Hospital Municipal, dentre outras ações.

Ampliação do convênio com o Hospital Francisco de Assis, oferecendo estrutura e especialistas para todas as idades, fortalecimento do Programa Saúde da Família, melhorar a estrutura do PA do bairro Ipiranga, como equipamentos, atendimentos e profissionais especializados e construção de uma central de ambulâncias.

Cobertura total do programa Estratégia de Saúde da Família. Buscaremos parceria nos Governos do Estado e Federal para a construção do Hospital Regional em Bela Vista. Eleições diretas para diretores das unidades de saúde. Aplicativo para marcação de consultas e consultas online, o que promete dar dignidade à população que não precisará mais madrugar em filas e tirar a influência política no serviço.

Regionalização da Atenção à Saúde; Criação de núcleos de apoio à saúde da família (NASF); Melhoria no tempo de espera por atendimento à saúde; Implantação de uma Academia de Saúde por região; Estruturação das Redes de Atenção à Saúde: das Mulheres, crianças, idosos, etc.; Buscar parcerias para viabilizar o hospital público no município.

Vamos assegurar acesso universal e gratuito com ênfase na prevenção, ampliar a rede de Estratégias de Saúde da Família, implantar gratificações para funcionários que cumpram metas, implantar programas diferenciados para mulheres, idosos e portadores de necessidades especiais, implantar o centro de Especialidade Unificado, levar o modelo UPA para Setiba, Santa Mônica, Jabaraí, Perocão e Aeroporto.

Universalização e melhoria dos serviços de saúde, com ênfase na atenção básica e no respeito às diferenças culturais e de gênero, da qualidade de vida com condições dignas de moradia, alimentação saudável e água limpa, ambas em quantidade suficiente, prevenção de doenças, saneamento básico, redução da violência e promoção da cultura de paz como valores centrais das políticas governamentais.