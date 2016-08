Saúde do Homem: Palestra em Alfredo Chaves vai orientar sobre o câncer de próstata

A Secretaria de Saúde de Alfredo Chaves realiza nesta sexta-feira (26), mais um encontro com o grupo de homens para orientações sobre o câncer de próstata e a liberação de exames preventivos. A reunião será às 7h30, Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Sede do município, localizada no bairro Parque Residencial Alfredo Chaves.

Os encontros são coordenados por enfermeiros que tiram dúvidas sobre a prevenção, os sintomas e o tratamento da doença. Em seguida, é autorizada a realização do exame de sangue simples de Antígeno Prostático Específico, conhecido com PSA. O exame é feito em laboratório de análises clínicas e serve para diagnosticar alterações na próstata.

De acordo com a prefeitura, a reunião é realizada em toda última sexta-feira do mês, sempre às 7h30, na ESF de Parque Residencial Alfredo Chaves.

Fonte: Prefeitura de Alfredo Chaves.