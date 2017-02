Saúde: Serviços de urgência e emergência funcionam normalmente durante o Carnaval

Por Glenda Machado em 27 de fevereiro de 2017 / Destaque, Saúde

Os serviços da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) que funcionam por meio de agendamento não terão expediente nos dias 27 e 28 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, nem no dia 1º de março, Quarta-feira de Cinzas. A partir de quinta-feira (03), o atendimento será normal.

Já os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando nestas datas e também durante o fim de semana. São eles: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (Toxcen) e prontos-socorros dos hospitais estaduais. As unidades do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) vão ter horário especial de funcionamento.