Se ganhar as eleições, Edson pode não assumir a prefeitura (de novo)

Faltando um dia para as eleições, a candidatura de Edson Magalhães (PSD) a prefeito de Guarapari pode ser suspensa a qualquer momento. Isso porque foi protocolada uma representação ontem no Ministério Público do Espírito Santo (MPES). No documento consta que há sentença judicial condenando o deputado estadual a perda dos direitos políticos pelo prazo de quatro anos. Com essa sentença, mesmo que ganhe nas urnas amanhã, ele pode não assumir o cargo, de novo.

O processo refere-se à contratação de um médico sem processo seletivo ou concurso público para atuar na antiga Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Praia do Morro. Segundo a representação, como ele já foi condenado por improbidade administrativa por um colegiado já estaria inelegível de acordo com a Lei da Ficha Limpa. Além de perder os direitos políticos por quatro anos, na sentença também foi condenado a pagar uma multa no valor de 10 vezes o salário que recebia como prefeito na época.

A representação foi protocolada pelo presidente do PDT, Toninho Stein. “A lei é clara e qualquer pessoa julgada e condenada em segunda instância, automaticamente se enquadra na Ficha Suja. Mediante a isso entrei pedindo a impugnação dele, pois está condenado por improbidade administrativa”, conta Toninho. Para ele, “o Espírito Santo está na contramão da moralidade do país. Mesmo com as contas da prefeitura de 2010 julgadas e reprovadas pelo TSE, fizeram manobras políticas para que voltasse a votação aqui no TJES e cancelaram o julgamento. Mesmo se ganhar, ele não assume”.

Diante disso, o município pode ter de novo uma eleição suplementar como aconteceu no processo passado em 2012. Edson Magalhães ganhou as eleições pelo DEM. Mas como a justiça eleitoral entendeu que seria um terceiro mandato contando os dois anos em que ele assumiu o cargo com o afastamento de Antonico Gotardo, os cidadãos voltaram às urnas em fevereiro. Na época, ele apoiou o atual prefeito Orly Gomes, que também era democrata. Hoje, ele é do PDT. Mas para isso se repetir, Edson precisa ter mais de 50% dos votos válidos. Caso contrário, o segundo colocado assume.