Sebrae e Comtur realizam oficina gratuita de Atendimento ao Cliente

Oportunidade para quem deseja se capacitar de olho no próximo verão na área de comércio e serviços. O Sebrae e Comtur oferecem nesta quarta-feira (31), a terceira edição da oficina “Atendimento ao Cliente”.

No conteúdo, serão abordadas questões como “Quem cria problemas para os clientes”; “Por que as empresas perdem clientes”; “Quanto vale um cliente e quanto custa perdê-lo”; “As doze chaves e as doze barreiras para o serviço orientado para o cliente”; entre outras.

A capacitação faz parte do projeto “Guarapari o Melhor Verão” e acontece no auditório da Semed, das 9h às 11 horas. A participação é gratuita e a inscrição será realizada na hora.

SERVIÇO

Oficina ‘’Atendimento ao Cliente’’

Data: 31/08/16

Horário: 9h às 1h

Local: Auditório da Semed (Secretaria Municipal de Educação) – Rua Santa Clara nº 13, Bairro Sol Nascente.