Sebrae Guarapari oferece curso de atendimento ao cliente

Por Glenda Machado em 16 de março de 2017 / Destaque, Educação

Saber atender o cliente é um grande diferencial em qualquer comércio, pequena ou média empresa. Não é mesmo? Para ajudar o microempreendedor nessa tarefa, o Sebrae Guarapari ministra o curso “Atendimento a clientes: Obtendo resultados com a satisfação do cliente”.

De acordo com Rodrigo Nascimento Rodrigues, coordenador do Sebrae, as aulas oferecem ao aluno instrumentos e ferramentas para buscar a satisfação do cliente. “Vamos ajudar o empreendedor a analisar o atendimento em seu negócio, agregar valor ao atendimento e encantar o cliente”.

Além disso, o curso promete criar estratégias de atendimento e medir a satisfação. Para quem ficou interessado na vaga o investimento é de R$70. O curso será ministrado entre os dias 20 e 23 de março sempre às 18h30.

As inscrições devem ser feitas no Sebrae Guarapari que fica na rua Rua Joaquim Fonseca – Muquiçaba. Para mais informações o telefone de contato é o 3361-1918.