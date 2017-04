Secretária de Saúde de Guarapari é exonerada do cargo

A secretária de saúde de Guarapari foi dispensada do cargo no começo da noite de hoje pelo prefeito Edson Magalhães. Camila completava hoje 101 dias à frente de uma das pastas mais problemáticas da administração municipal.

Desde que assumiu a secretaria de saúde, Camila enfrenta problemas graves como falta de remédios mais básicos, como dipirona e até gaze na Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari. Não há detalhes sobre as justificativas que o prefeito deu para a ex-secretária, mas o rompimento foi pacífico, de acordo com informações apuradas pela reportagem do Folha da Cidade.

Camila é a primeira secretária de Edson Magalhães que é exonerada. Quando o atual secretariado assumiu, a composição já era um pouco diferente daquele apresentado em entrevista coletiva antes da posse do novo prefeito, ainda em dezembro.