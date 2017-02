Sedu abre seleção para contratação de auxiliar de secretaria escolar

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo para contratação de profissionais em designação temporária (DT) para o cargo de auxiliar de secretaria escolar. As vagas são destinadas para cadastro reserva e os candidatos serão chamados de acordo com as necessidades da Secretaria. O edital com todos os detalhes sobre a seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet, a partir das 10 horas de terça-feira (21) até às 17 horas do dia 03 de março, no site www.selecao.es.gov.br. Para participar da seleção, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos, ter diploma de conclusão do Ensino Médio e curso de informática básica (Windows, Word e Excel) com carga horária de no mínimo 30 horas, emitido por instituição legalmente constituída, conforme estabelece o edital.

O auxiliar de secretaria escolar tem como função realizar atividades típicas do ambiente escolar, tais como: matrícula de alunos, censo escolar, expedição de certificados, diplomas, históricos e outros documentos da vida escolar; efetuar atendimento ao público e realizar registros no sistema de Gestão Escolar, além de desempenhar outras atribuições de acordo com a sua unidade e a natureza de trabalho. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 1.069.

Cadastro reserva

De acordo com a Lei Complementar 809/2015, os contratos em designação temporária podem ser de até 24 meses, sendo a vigência de 12 meses a partir da data de divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, após avaliação de desempenho dos profissionais contratados.

Atualmente, 2.231 auxiliares de secretaria escolar atuam na rede pública estadual e passarão por avaliação no mês de abril.

Seleção

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: inscrição e declaração de títulos, de caráter classificatório; chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho, de caráter eliminatório.

A etapa de inscrição e a classificação serão totalmente informatizadas. Já a etapa de comprovação de títulos compreenderá: convocação para entrega e comprovação dos documentos, sendo esta etapa eliminatória.

É de responsabilidade do candidato a legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados, além do acompanhamento do processo seletivo por meio dos sites www.selecao.es.gov.br ou www.educacao.es.gov.br.

A lista geral dos candidatos classificados será disponibilizada no site www.selecao.es.gov.br em ordem decrescente, conforme pontuação declarada pelo candidato no ato de inscrição e divulgada por Superintendência Regional de Educação e município de interesse.