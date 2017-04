Segundo homicídio registrado em Guarapari em menos de 24 horas

Mais um homicídio foi registrado na tarde de hoje em Guarapari. Este é o segundo em menos de 24 horas na cidade. A vítima desta tarde foi o jovem João Pedro Marques Falcão, 18 anos, morador de Santa Margarida, mas que foi morto no bairro São João.

Vizinhos ouviram o barulho dos disparos, mas a polícia não conseguiu identificar nenhuma testemunha que tenha visto os autores do crime e nem como aconteceu. De acordo com um parente da vítima, que não será identificado, João já havia sido avisado para não ir para o local, pois há uma antiga guerra do tráfico na região.

“Ele estava andando com quem não devia, era usuário de drogas. Já tinham avisado para ele parar de vir para cá, mas ele não escutou ninguém. Agora aconteceu isso”, lamenta o homem.

*Durante os trabalhos periciais da Polícia Civil, uma pistola Beretta 765 foi encontrada junto ao corpo da vítima.

A região onde João foi morto é conhecida como Carroça e fica na rua Ariticuns, no Bairro São João. Desde o ano passado traficantes da Carroça e de outra localidade também do bairro, conhecida como Matinha, estão em guerra. A polícia acredita que a morte de João tem envolvimento direto com este conflito.

Até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido identificado ou detido. O corpo de João vai ser encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória.

*atualizado às 19h05.