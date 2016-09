Segurança: conheça as propostas dos candidatos à Prefeitura de Guarapari

Agora é a vez dos candidatos à Prefeitura de Guarapari falarem sobre os seus planos para a segurança pública. Compare as respostas e escolha o melhor candidato. Amanhã, você conhece as propostas para a última área abordada pela reportagem especial do Folha da Cidade: Mobilidade Urbana.

Sabemos que a segurança pública é dever do Estado, mas é também responsabilidade dos municípios. Vamos criar a Secretaria de Defesa Social, implementar a Guarda Municipal armada, e fortalecer consideravelmente o centro de monitoramento. Além disso, vamos trabalhar a prevenção. Construiremos um centro de reabilitação para dependentes químicos e implementaremos as escolas em tempo integral.

Melhoria da iluminação pública em ruas e avenidas dos bairros, urbanização de áreas que apresentam dificuldade de acesso, ampliação dos programas de prevenção ao uso de drogas por meio de ação conjunta com a Polícia Militar, estudo e revisão do sistema de videomonitoramento, estratégias junto ao governo para implementar de ações visando redução dos índices de violência.

Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública de forma transparente e participativa, criar, promover e estruturar a Guarda Municipal armada, visando uma atuação mais efetiva e racional, com ênfase na preservação da vida e do patrimônio. Realizar estudos visando o entendimento mais apurado do fenômeno da violência.

Estruturar a já existente REPAS (Rede de Proteção de Ambientes Seguros), criar a Guarda Municipal, melhorar a comunicação efetiva entre os órgãos de segurança no combate aos delitos e implantar políticas públicas de apoio a casas de recuperação que tratam dependentes químicos.

Vamos cobrar ao governo do Estado o reforço do policiamento. O município não tem condições de implantar a Guarda e pelo pacto federativo cabe aos Estados esse serviço uma vez que o município repassa todos os tributos, cumprindo assim sua parte. Trabalharemos a Assistência Social criando a Vigilância Social que atuará preventivamente nos casos de risco social.

Municipalização gradativa da Segurança Publica; Videomonitoramento de qualidade com funcionamento 24 horas por dia; Implantação da Guarda Municipal enxuta, com crescimento gradativo; Implantação de políticas de Prevenção ao Crime envolvendo outras áreas como educação, Assistência Social e Lazer, especialmente dirigido para as áreas de maior vulnerabilidade social.

Vamos implantar a guarda municipal, reestruturar e integrar o sistema de videomonitoramento com órgãos de segurança pública do Estado e da União, desenvolver políticas anticrime, mobilizar e articular com as comunidades a segurança comunitária por meio dos conselhos, manter logradouros públicos limpos e iluminados, fortalecer campanhas antidrogas com participação das famílias e das comunidades.

Defendemos o Pacto pela vida entre sociedade, polícias, Magistratura e Ministério Público, oferecendo segurança aos cidadãos e redução da violência. Pretendemos ainda, unir esforços aos órgãos competentes, para implementar projetos de segurança pública comunitária. Mas, acima de tudo, implementar Políticas Sociais para combater a cruel desigualdade social de nossa cidade.