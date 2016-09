Sejus vai contratar inspetores penitenciários em designação temporária

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) publicou no Diário Oficial do Estado, nessa terça-feira (13), edital do processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva de inspetores penitenciários em Designação Temporária.

As chances são para as unidades prisionais da Grande Vitória. A remuneração para o cargo é de R$ 2.643,85, para jornada de 40 horas semanais. O contrato será válido por 12 meses, podendo ser estendido por igual período.

As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br, de 19 a 25 de setembro. O processo seletivo será composto por três fases: inscrição e comprovação de qualificação profissional; comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada; entrega de documentação.

A lista de candidatos classificados será publicada no site da Sejus, no endereço www.sejus.es.gov.br.

Informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas na Gerência de Gestão de Pessoas da Sejus, nos telefones (27) 3636-5840, 3636-5841, 3636-5842, 3636-5843, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Quadro de DTs não será ampliado

A Sejus esclarece que o número de inspetores penitenciários atuando em designação temporária não está sendo ampliado com a realização de novo processo seletivo. Todas as contratações a serem realizadas terão o objetivo de substituir servidores DTs cujos contratos foram encerrados nos últimos meses.

A secretaria esclarece ainda que as futuras contratações de DTs não interferem na nomeação dos candidatos do cadastro de reserva do último concurso público realizado pela Secretaria. Conforme prevê o edital do certame, o concurso de 2012 abriu 500 vagas – e cadastro de reserva – e teve um total de 1.468 classificados. Do total de 1.468 candidatos classificados no concurso, 891 já foram nomeados e a expectativa da Sejus é de que os outros 45 candidatos sejam nomeados até o dia 20 do mês de setembro.