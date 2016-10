Seletiva vai escolher representante de Guarapari no Duelo de MCs Nacional

No próximo domingo (23) a partir das 17 horas, a Praça de Muquiçaba, em Guarapari, receberá a seletiva para escolher o MC que representará o município na etapa estadual do Duelo Nacional de MCs. A seleção acontece dentro do evento Soul Rap 6, que além dos duelos terá poesias, microfone aberto para intervenções e Pocket Show com Jack da Rua, representante da organização nacional. Ele será um dos jurados.

Quem quiser participar do duelo ainda pode se inscrever. Basta chegar no local do evento às 16h. Não paga nada para participar. A seletiva estadual será no dia 13 de novembro às 18 horas, ao lado do Theatro Carlos Gomes, em Vitória. A final está marcada para o dia 20 do mesmo mês em Belo Horizonte.

Para mais detalhes os interessados devem ler o regulamento que está disponível no Facebook do evento (leia aqui).