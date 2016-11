Sem creche em Kubitschek, mães andam com os filhos até bairros vizinhos

Por Marcos Siqueira em 26 de novembro de 2016 / Destaque, Matéria Especial

Creche. Esta é uma das principais reivindicações dos moradores de Guarapari. O tema é recorrente em nossas visitas aos bairros. Em Kubitschek, a história não é diferente. A comunidade não possui creche para atender crianças de 0 a 3 anos de idade e as mães precisam levar os filhos para centros de educação em outros bairros.

É o caso da dona de casa Letícia Almeida Mattos, de 25 anos. Ela tem duas filhas. Sophia, de cinco anos, já estuda na pré-escola EMEI Acle Zouain, no próprio bairro. Já Caroliny, que tem apenas dois anos, precisa ser levada ao CAIC, em Coroado, uma caminhada de cerca de 30 minutos com a criança no colo. “Meu pai me ajudava a pagar o transporte, mas tivemos que cortar por causa do preço. Custa R$100,00 todo mês. Agora, levamos ela andando de baixo do sol. Até prefiro quando chove porque fica mais fresco”. Ela ainda contou que tem problema de coluna, o que torna a caminhada ainda mais desgastante.

De acordo com os moradores, algumas crianças são encaminhadas para a creche Vovó Neuza, em Ipiranga. Esta unidade fica mais perto, mas é raro ter vaga. Daniele Peres, de 34 anos, é outra mãe que conseguiu vaga no CAIC para a filha Nycole Nina que tem dois anos. “Minha sorte é que o pai pode levar de carro. Isso ajuda bastante. Se ele não levasse eu teria que ir de bicicleta ou andando”.

Entramos em contato com a prefeitura para questionar se o município possui projeto para construir uma creche em Kubitschek, a quantidade de vagas disponíveis e quais centros de educação atendem o bairro.

Em nota, a Secretaria de Educação (SEMED) esclareceu que está sendo construído um CEMEI em Santa Margarida que atenderá essa região. “Atualmente, as crianças são atendidas no CEMEI Acidolino Borges e no EMEI Maria Inês Julião Gotardo”.

De acordo o órgão, o cadastro é realizado na SEMED por meio de uma lista única que pode ser feita a qualquer momento. A chamada leva em consideração o número da inscrição. Quanto a quantidade de vagas, a Secretaria disse que está realizando o fluxo escolar (rematrículas /remanejamentos). Apenas depois desse processo que o quantitativo de vagas será divulgado.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que Guarapari possui 2.634 matrículas de pré-escola.