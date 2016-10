Semáforos de Setiba e Santa Mônica começam a funcionar

Por Marcos Siqueira em 25 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Os Semáforos instalados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) no Trevo de Setiba e em Santa Mônica, na Rodovia do Sol, começaram a funcionar normalmente no final da última semana. Além dos sinais luminosos, a sinalização horizontal também foi pintada no asfalto.

De acordo com o DER-ES a instalação dos equipamentos é necessária porque os locais são cruzamentos. Os semáforos dão mais segurança para condutores e pedestres.

Os motoristas devem ficar atentos, principalmente os que seguem no sentido Guarapari, pois existe uma faixa de pedestres depois da curva. A infração para quem avançar o sinal vermelho é considerada gravíssima. O condutor tem 7 pontos anotados na carteira e a multa é de R$ 191,54. Em novembro esse valor será reajustado para R$ 293,47.

