Semana da Comunicação aproxima estudantes do mercado

Por Marcos Siqueira em 1 de novembro de 2016

Os alunos do 7º período de Publicidade e Propaganda da Faculdade Pitágoras de Guarapari organizaram a Semana de Comunicação Social entre os dias 25 e 28 de outubro. O objetivo do evento é levar as experiências do mercado para a sala de aula. Cerca de 200 pessoas participaram das atividades nos três dias de evento.

Segundo a coordenadora do curso, Vanderlea Bigossi, a orientação foi da professora Hervacy Brito, que leciona a disciplina Gestão de Projetos e Eventos. “Os alunos colocaram em prática o que aprenderam na matéria, organizando um evento que trouxe profissionais bem conceituados no mercado. Todas as atividades foram gratuitas e abertas ao público”.

No 1º dia, o publicitário Victor Mazzei palestrou sobre criatividade e aproveitou para lançar o livro “Criatividade: o que inspira suas ideias”. Na quarta, o gerente de projetos digitais da Danza Estratégia e Comunicação, Marcos Rezende, e a doutoranda em psicologia do consumo e professora na UFES, Manoela Pagotto, colocaram o Marketing Digital e o Branding (gestão de marca) em destaque.

Na última noite de palestras o ex-professor da Pitágoras, Fernando Chiabai e o CEO e fundador da empresa Load Estúdio Online, Guilherme Freitas, discutiram sobre e-commerce (comércio digital) e o uso integrado com as redes sociais. O evento foi encerrado com show de talentos que teve a participação de estudantes de publicidade e pedagogia.

A publicitária especialistas em novas mídias, Gabriela Gasparini, esteve no 2º dia de palestras e avaliou que o evento também é importante para quem já está no mercado. “O Marketing Digital é uma área que está em constante mutação. O evento tratou de temas imprescindíveis para o mercado, principalmente para as empresas que necessitam fazer parte do ambiente digital, mas sem esquecer do mundo off-line, além de oferecer um serviço personalizado para seus clientes”.