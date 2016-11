Semana da Consciência Negra mostra cultura afro, indígena e brasileira

Começa amanhã (09) a Semana da Consciência Negra da Escola Estadual Camila Motta, localizada na sede de Alfredo Chaves. A programação voltada à preservação da memória e da cultura afro, indígena e brasileira segue até a próxima sexta-feira (11).

A coordenação da escola informou que serão realizadas várias atividades nos turnos matutinos e noturnos desde exposições de hábitos alimentares e culinária de países da África e América, desfile de vestuários típicos, danças e apresentação de sarau.

Segundo o diretor, Ricardo Paterlini, a Semana da Consciência Negra tem a finalidade de proporcionar aos alunos o conhecimento da diversidade étnico-cultural para que possam perceber que cada povo possui sua própria identidade.

“Vamos mostrar nesta semana de atividades especiais que cada sociedade carrega sua história com crenças, costumes e organização social que devem ser respeitados sempre”.

Programação do turno matutino

09/11 – quarta-feira

9h: abertura do evento com apresentação da culinária e hábitos alimentares de países da África e América.

10/11 – (quinta-feira)

8h: apresentação dos estandes com infográfico e artesanato dos países pesquisados.

10h: desfile de vestuário típico

11/11 – (sexta-feira)

8h: apresentação de sarau

10h: danças típicas

Programação do turno noturno – estados brasileiros

09/11 (quarta-feira)

18h30: abertura do evento com apresentação dos estandes com infográfico e artesanatos.

20h30: apresentação da culinária com alimentos típicos dos estados brasileiros

10/11 – (quinta-feira)

19h: apresentação do sarau, desfile do vestuário típico de alguns estados brasileiros e das danças típicas.