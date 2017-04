Semana Santa: ótimos destinos para curtir em Anchieta

Para quem ainda não decidiu onde irá passar o feriado da Semana Santa, Anchieta, no Sul do Estado, têm motivos de sobra para ser o destino ideal. Festival de torta capixaba, encenação teatral da Paixão de Cristo, praias e montanhas são algumas das atrações para curtir o seu feriado prolongado.

Na sede da cidade, além do riquíssimo acervo cultural e religioso, há passeios de barcos até as ruínas jesuíticas pelo rio Benevente e a apresentação teatral da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, que será apresentada no adro do Santuário Nacional de Anchieta, na sexta (14), às 19h. Cerca de 90 atores irão fazer parte da apresentação, que terá 12 cenas em formato de movimentação com o público. O Santuário, assim como o Museu, ficarão abertos durante o feriado.

Há poucos quilômetros dali, existem praias bucólicas e perfeitas para passar o dia com a família e curtir o melhor da natureza, como as praias Boca da Baleia, Porto Velho, Guanabara, Castelhanos e Ubu. As duas últimas possuem pousadas e hotéis aconchegantes e ótimos restaurantes.

Já em Iriri, a 5 km do centro da cidade, o balneário sedia o 3º Paixão Capixaba – festival de torta capixaba, nos dias 14 e 15. Todas as noites irão acontecer apresentações musicais, aulas show com chefs renomados e uma rica gastronomia. Uma praça de alimentação será montada na praia Costa Azul, onde serão comercializados, além da tradicional torta, moqueca de sururu, doces caseiros e outros pratos tradicionais da época.

Em Iriri, durante o evento, também será apresentada a peça teatral da Paixão de Cristo. O espetáculo irá acontecer no sábado (15), a partir das 21h.

Já no interior, no circuito dos Imigrantes e Vale Viver Corindiba, um pouco mais afastado da cidade, há opções de passeios durante o dia, onde os visitantes podem adquirir produtos confeccionados por associações e famílias de agricultores. No roteiro há restaurantes, pousadas, clubes com piscinas naturais e lojinhas de produtos típicos como massas, doces, defumados, licores e bolos.

O Circuito dos Imigrantes compreende as comunidades de Alto Pongal, Alto Joeba, Simpatia, Córrego da Prata e Dois Irmãos. O acesso é pela BR 101 – sentido Cachoeiro de Itapemirim, em um portal que identifica o roteiro.

Já o Vale Viver Corindiba, o acesso é pela mesma BR, mas sentido Vitória. Na localidade de Jaqueira, às margens da pista, há um portal que dá acesso a uma lojinha que comercializa os produtos fabricados na região. O circuito contempla as localidades de Jaqueira, Duas Barras, Dois Irmãos, São Miguel e Olivânia.