Semed abre 38 vagas temporárias em Guarapari

A Secretaria de Educação de Guarapari abriu processo seletivo com oferta de 38 vagas temporárias mais cadastro de reserva. Os cargos contemplados são de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviço escolar e cozinheiro. A remuneração para os cargos é de R$937. Para participar do processo a exigência é ter o ensino fundamental.

A avaliação será feita por meio de análise de títulos, que levará em consideração apenas experiência profissional equivalente ao cargo desejado. Cada mês de trabalho valerá um ponto, sendo 100 o limite. Em caso de empate, quem tiver mais idade terá vantagem.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar cópia do documento de identidade (RG), cópia do cadastro de pessoa física (CPF) e cópia do comprovante de escolaridade e comprovante de experiência profissional com no mínimo de 1 ano de atividade exercida.

As inscrições serão recebidas somente até sexta-feira, 27 de janeiro, das 8h às 16h, presencialmente, na sede da Secretaria de Educação, na Avenida Santa Clara, número 13, Sol Nascente, Guarapari. A lista preliminar de inscritos, documento contra o qual caberá recurso, será liberada em 30 de janeiro.

Para mais informações é só conferir o edital (clique aqui)