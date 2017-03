Seminário de Educação Tributária apontou realidade financeira de Anchieta

Por Glenda Machado em 20 de março de 2017 / Anchieta, Notícias de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda, promoveu na tarde de ontem (16), um seminário sobre educação tributária. O evento destacou a queda significativa da receita do município para os próximos anos e ainda foram sugeridas ações imediatas para minimizar a situação.

O seminário, que aconteceu no plenário da Câmara Municipal, reuniu cerca de 100 pessoas, envolvendo servidores, secretários municipais, lideranças comunitárias e vereadores. O prefeito Fabrício Petri também esteve presente e participou ativamente dos debates.

O tema da palestra principal foi ‘A Educação Tributária contribuindo positivamente com a arrecadação municipal’ e quem ministrou foi o auditor fiscal da Receita Estadual, Francisco Costa de Andrade, que aproveitou para apresentar um alerta sobre a situação econômica de Anchieta.

Durante a apresentação, o auditor mostrou aos participantes como a arrecadação do ICMS de Anchieta caiu em comparação aos outros municípios. “A situação é delicada e a previsão é que piore em 2018 e 2019”, alertou.

Para Petri, a prioridade da gestão é arrumar a casa e manter as contas equilibradas. “O seminário trouxe informações importantes sobre a tributação do município, com dados sobre a real situação financeira que o município está passando e vai passar nos anos de 2018 e 2019. Precisaremos nos unir ainda mais com a Câmara, buscando alternativas para solucionarmos os problemas que ainda estão por vir, devido a queda na arrecadação”, disse.

Durante o seminário o auditor apontou caminhos para minimizar a situação. “É preciso que a população participe, realizando pequenas ações que podem somar positivamente na melhoria da arrecadação da cidade, como pedir a nota fiscal no ato da compra, emitir a nota fiscal na venda de produtos agrícolas, emplacar o carro no município, entre outros”, citou.

A Prefeitura irá realizar uma parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda para realizar palestras nas escolas e promover a educação tributária com alunos da rede municipal de ensino.